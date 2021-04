‘Io apro’ | manifestazione Roma | 120 identificati e 6 in questura

Leggi su italiasera

(Di lunedì 12 aprile 2021) Sono 120 le persone identificate durante il servizio disposto oggi pomeriggio per ladi circa 400 tra commercianti e ristoratori appartenenti a varie categorie lavorative tra cui aderenti al movimento ‘Io. Nonostante il divieto della, i manifestanti si sono presentati nel centro storico con l’intenzione di raggiungere i palazzi istituzionali. Le forze dell’ordine li hanno quindi convogliati verso piazza San Silvestro così da controllarli. “Le persone presenti hanno tentato di sfondare il cordone di protezione anche mediante il lancio di bombe carta – spiegano in una nota dalladi– e sono stati respinti con cariche di alleggerimento”. Da lì i manifestanti hanno quindi incominciato a defluire nelle vie vicine per poi ritrovarsi in 200 in via dei Prefetti, ...