Interferone beta per la cura a casa dei pazienti Covid (Di lunedì 12 aprile 2021) Al via uno studio clinico Cnr – Istituto Superiore di Sanità – Inmi sull’utilizzo di Interferone beta per la cura domicliare dei pazienti Covid-19 ultrasessantacinquenni La terapia domiciliare del Covid-19 dei pazienti con sintomi lievi costituisce uno degli aspetti più importanti nella gestione clinica dei pazienti Covid-19, oltre a rappresentare un argine fondamentale per evitare ricoveri… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 12 aprile 2021) Al via uno studio clinico Cnr – Istituto Superiore di Sanità – Inmi sull’utilizzo diper ladomicliare dei-19 ultrasessantacinquenni La terapia domiciliare del-19 deicon sintomi lievi costituisce uno degli aspetti più importanti nella gestione clinica dei-19, oltre a rappresentare un argine fondamentale per evitare ricoveri… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

RobertoBurioni : L'azitromicina, l'idrossiclorochina, il lopinavir-ritonavir e l'interferone beta non sembrano avere alcun beneficio… - VincenzoTullo : RT @RobertoBurioni: L'azitromicina, l'idrossiclorochina, il lopinavir-ritonavir e l'interferone beta non sembrano avere alcun beneficio imp… - FrancescoRigh10 : RT @RobertoBurioni: L'azitromicina, l'idrossiclorochina, il lopinavir-ritonavir e l'interferone beta non sembrano avere alcun beneficio imp… - GseppeR : RT @RobertoBurioni: L'azitromicina, l'idrossiclorochina, il lopinavir-ritonavir e l'interferone beta non sembrano avere alcun beneficio imp… - Progen20 : RT @RobertoBurioni: L'azitromicina, l'idrossiclorochina, il lopinavir-ritonavir e l'interferone beta non sembrano avere alcun beneficio imp… -