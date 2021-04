In Sicilia l’80% dei richiedenti non vuole vaccinarsi con AstraZeneca (Di lunedì 12 aprile 2021) . Fa paura AstraZeneca, ma non solo in Italia, anche e soprattutto in Sicilia. In effetti, il vaccino AstraZeneca ha sollevato parecchi dubbi nei mesi scorsi. Alcuni richiedenti sotto i 50 anni di età , hanno avuto problemi con questo vaccino. E 22 persone sono morte L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Covid-19, nuovo piano vaccini di Draghi per il 2021 Il problema della droga nel catanese Muore il secondo bambino dell’incidente di Alcamo Principali domande e risposte sul vaccino anti-Covid-19 Copertura all’80% entro settembre per il vaccino covid Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 12 aprile 2021) . Fa paura, ma non solo in Italia, anche e soprattutto in. In effetti, il vaccinoha sollevato parecchi dubbi nei mesi scorsi. Alcunisotto i 50 anni di età , hanno avuto problemi con questo vaccino. E 22 persone sono morte L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Covid-19, nuovo piano vaccini di Draghi per il 2021 Il problema della droga nel catanese Muore il secondo bambino dell’incidente di Alcamo Principali domande e risposte sul vaccino anti-Covid-19 Copertura alentro settembre per il vaccino covid

Advertising

rtl1025 : ?? 'In Sicilia c'è l'80% di rinuncia del #vaccino #AstraZeneca. Su 100 persone, 80 dicono di no'. Lo ha detto a Cata… - HuffPostItalia : 'In Sicilia l'80% dice no ad AstraZeneca' - infoitinterno : Vaccini over 80, Sicilia fanalino di coda: la Regione corre ai ripari con 'l'operazione nonni' - infoitinterno : Covid Sicilia: al via l’operazione nonni. Entro fine mese vaccinati tutti gli over 80 - giuseppeargent3 : Civid-Vaccini-Sicilia. Il Governatore Musmeci si lamenta che l'80% dei siciliani rifiuta il vaccino Astrazenica, m… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia l’80% Natale Giunta, la storia dello chef siciliano che ha sfidato la mafia Corriere della Sera