Il conflitto del Tigrai | una guerra civile e regionale che rischia di estendersi

(Di lunedì 12 aprile 2021) Abbiamo intervistato sulin atto nelEmilio Drudi, già Direttore de Il Messaggero di Roma e Lazio, membro del Comitato Nuovi Desaparecidos e autore del libro Fuga per la vita (Simple ed.). Da anni, Drudi approfondisce i problemi dell’immigrazione occupandosi, in particolare, della tragedia dei profughi provenienti dal Sud del mondo, con una serie di servizi giornalistici e inchieste nazionali e internazionali. Esistono conflitti che sembrano secondari o sottovalutati dalla stampa nazionale e dal relativo dibattito pubblico e politico. Tra questi, quello attualmente in corso nel. Come nasce e cosa sta accadendo in questa regione? Secondo Addis Abeba quella in corso innon sarebbe neanche una. Si tratterebbe “solo” di un’operazione interna di ordine pubblico, per ...