Formazioni ufficiali Benevento Sassuolo: le scelte degli allenatori

Le Formazioni ufficiali di Benevento Sassuolo match valido per la 30ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori

Ecco gli schieramenti ufficiali di Benevento-Sassuolo, match valido per la 30ª giornata di Serie A 2020/2021.

Benevento (4-3-1-2): Montipò; Depaoli, Tuia, Glick, Barba; Improta, Schiattarella, Hetemaj; Ionita; Sau, Gaich. Allenatore: Inzaghi.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Djuricic, Lopez, Boga; Raspadori. Allenatore: De Zerbi.

L'articolo proviene da Calcio News 24.

