“Domani vado alla polizia” Guenda Goria | quando è troppo è troppo E dopo quello che è successo non sente ragioni

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 aprile 2021) Le polemiche non si placano. Anzi. Fin dsua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip 5, figlia di Maria Teresa Ruta e del giornalista Amedeo, non ha avuto ‘vita facile’. Certo il ritorno in auge, la popolarità, i follower che schizzano in alto, le proposte professionali fanno sempre piacere, ma allo stesso tempo l’attrice e pianista italiana deve fare i conti con gli hater e i continui attacchi sui social. Pochi giorni fa alcuni utenti si erano rivolti acon termini non proprio amichevoli per il suo viaggio a Sharm el-Sheikh insieme al costumista Giovanni Ciacci. Quest’ultimo si era presentato negli studi di “Live – Non è la D’Urso” mostrando tutti le ‘carte in regola’, ovvero i certificati che mostravano i tamponi effettuati per il rispetto delle norme anti-Covid. ...