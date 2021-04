Covid, in arrivo due milioni di dosi di vaccino in settimana (Di lunedì 12 aprile 2021) ROMA – Una settimana decisiva nella campagna vaccinale quella cominciata oggi per l’Italia. In questi giorni sono infatti attese nel nostro paese circa due milioni e duecentomila dosi di vaccino. In dettaglio, da oggi fino a mercoledì, è previsto un nuovo carico settimanale di Pfizer: circa un milione e mezzo di dosi. Dosi alle quali si sommeranno altre 400.000 di Moderna. Domani, inoltre, nell’hub della Difesa all’aeroporto di Pratica di Mare, è in programma lo stoccaggio di ulteriori 360.000 dosi. Di queste, 175.200 riguardano AstraZeneca mentre 184.800 costituiscono il primo carico del vaccino di Johnson & Johnson. Leggi su dire (Di lunedì 12 aprile 2021) ROMA – Una settimana decisiva nella campagna vaccinale quella cominciata oggi per l’Italia. In questi giorni sono infatti attese nel nostro paese circa due milioni e duecentomila dosi di vaccino. In dettaglio, da oggi fino a mercoledì, è previsto un nuovo carico settimanale di Pfizer: circa un milione e mezzo di dosi. Dosi alle quali si sommeranno altre 400.000 di Moderna. Domani, inoltre, nell’hub della Difesa all’aeroporto di Pratica di Mare, è in programma lo stoccaggio di ulteriori 360.000 dosi. Di queste, 175.200 riguardano AstraZeneca mentre 184.800 costituiscono il primo carico del vaccino di Johnson & Johnson.

