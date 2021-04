Covid, Gelmini: governo valuta poderoso scostamento bilancio (Di lunedì 12 aprile 2021) "Il governo sta valutando uno scostamento di bilancio poderoso per dare un supporto all'economia, con l'accortezza di non fare solo assistenzialismo ma di provare ad autilizzare le risorse del ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 aprile 2021) "Ilstando unodiper dare un supporto all'economia, con l'accortezza di non fare solo assistenzialismo ma di provare ad autilizzare le risorse del ...

