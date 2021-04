Covid, Figliuolo replica a De Luca: “Vaccinazioni in maniera uniforme in tutta Italia” (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa campagna di vaccinazione “deve proseguire in modo uniforme a livello nazionale, senza deroghe ai principi che lo regolano, facendo riferimento all’ordinanza che indica le categorie prioritarie“. Così il Commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo replica al presidente della Campania Vincenzo De Luca. “L’obiettivo – aggiunge il Commissario – è quello di mettere al sicuro le persone fragili e le classi di età più anziane, che sono le più vulnerabili all’infezione. Più celermente si concluderà questa fase, prima si potrà procedere a vaccinare le categorie produttive“. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa campagna di vaccinazione “deve proseguire in modoa livello nazionale, senza deroghe ai principi che lo regolano, facendo riferimento all’ordinanza che indica le categorie prioritarie“. Così il Commissario per l’emergenza Francesco Paoloal presidente della Campania Vincenzo De. “L’obiettivo – aggiunge il Commissario – è quello di mettere al sicuro le persone fragili e le classi di età più anziane, che sono le più vulnerabili all’infezione. Più celermente si concluderà questa fase, prima si potrà procedere a vaccinare le categorie produttive“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

