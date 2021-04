Consorzio Grana Padano e Smart Future Academy: siglata la partnership (Di lunedì 12 aprile 2021) Aiutare i giovani a fare la scelta giusta per il proprio futuro: è quanto si propone l’Associazione Smart Future Academy che è la prima realtà italiana che mette in contatto gli studenti con personaggi dell’imprenditoria, della cultura, della scienza, dell’arte e dello sport. L’Associazione ha messo a punto un format di orientamento per i giovani particolarmente efficace, basato sull’ascolto e l’interazione con professionisti brillanti che raccontano il proprio lavoro e il percorso di studi che li ha portati al successo, permettendo di ottenere crediti per i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) degli studenti. Il Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano, anch’esso già da tempo coinvolto in progetti didattici per gli istituti superiori, è promotore ... Leggi su formiche (Di lunedì 12 aprile 2021) Aiutare i giovani a fare la scelta giusta per il proprio futuro: è quanto si propone l’Associazioneche è la prima realtà italiana che mette in contatto gli studenti con personaggi dell’imprenditoria, della cultura, della scienza, dell’arte e dello sport. L’Associazione ha messo a punto un format di orientamento per i giovani particolarmente efficace, basato sull’ascolto e l’interazione con professionisti brillanti che raccontano il proprio lavoro e il percorso di studi che li ha portati al successo, permettendo di ottenere crediti per i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) degli studenti. Ilper la Tutela del Formaggio, anch’esso già da tempo coinvolto in progetti didattici per gli istituti superiori, è promotore ...

