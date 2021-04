Cacciata di casa perché omosessuale | raccolti oltre 27mila euro La solidarietà di Fedez

(Di lunedì 12 aprile 2021) arrivata ain pochi giorni la raccolta di fondi online lanciata dalla cugina per Malika , la 22enne di Castlefiorentino (Firenze) che ha reso noto di essere statadi...

la Repubblica

arrivata a oltre 27mila euro in pochi giorni la raccolta di fondi online lanciata dalla cugina per Malika , la 22enne di Castlefiorentino (Firenze) che ha reso noto di essere statadidopo aver rivelato di aver una relazione con un'altra donna. È quanto si spiega dalla piattaforma di crowdfunding GoFundMe - sulla quale è stata lanciata la raccolta - aggiungendo che ...La storia della 22enne di Castelfiorentino è stata raccontata su Fanpage :didopo aver fatto coming out con i genitori. 'Se torni ti ammazziamo, meglio 50 anni di carcere che una ...Malika Chalhy, cacciata dalla propria casa perchè lesbica, si è aperta, e ha raccontato il profondo sostegno ricevuto. Cacciata di casa dalla famiglia perchè lesbica, Malika ha trovato il sostengo ...La ragazza sarebbe stata cacciata di casa e avrebbe denunciato i genitori, ma la mamma dà una versione differente ...