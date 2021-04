Belen Rodriguez e quel viaggio misterioso (Di lunedì 12 aprile 2021) Belen Rodriguez dopo aver trascorso un fine settimana con i suoi affetti più cari, e aver festeggiato il compleanno del suo amato Santiago pare sia partita per una destinazione sconosciuta. Su Instagram ha infatti pubblicato alcune storie in cui è in viaggio; ma dove sarà diretta? La bella Belen Rodriguez ha trascorso questo fine settimana a Milano insieme alla sua famiglia. L’argentina nelle sue storie Instagram si è Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 12 aprile 2021)dopo aver trascorso un fine settimana con i suoi affetti più cari, e aver festeggiato il compleanno del suo amato Santiago pare sia partita per una destinazione sconosciuta. Su Instagram ha infatti pubblicato alcune storie in cui è in; ma dove sarà diretta? La bellaha trascorso questo fine settimana a Milano insieme alla sua famiglia. L’argentina nelle sue storie Instagram si è Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

GiorgioPasta : @Blue_Footy @LuigiBevilacq17 Anch'io son interessato a Belen Rodriguez ma non me la darà mai - zazoomblog : Belen Rodriguez durissimo attacco sul web “Lei e Nina Moric …” - #Belen #Rodriguez #durissimo #attacco - zazoomblog : Belen Rodriguez durissimo attacco sul web “Lei e Nina Moric …” - #Belen #Rodriguez #durissimo #attacco - GiuseppeporroIt : Soleil Sorge in compagnia di un famosissimo ex di Belen Rodriguez? Ecco di chi si tratterebbe (FOTO) #soleilsorge… - UgoBaroni : RT @RaiPremium: STASERA: -Alle 21.20 'CANZONE SEGRETA' condotta da Serena Rossi, ospiti: Belen Rodriguez, Orietta Berti, Eleonora Ornella… -