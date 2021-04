Baronissi, operatore scolastico positivo al Covid: alunni e personale in quarantena (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBaronissi (Sa) – A seguito della positività al Covid di un operatore scolastico della scuola primaria e infanzia di Aiello, l’ASL ha disposto la messa in quarantena di tutti gli alunni frequentanti la scuola nonché del personale docente e ATA fino al 24 aprile. Pertanto con effetto immediato le lezioni proseguiranno con modalità a distanza. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – A seguito della positività aldi undella scuola primaria e infanzia di Aiello, l’ASL ha disposto la messa indi tutti glifrequentanti la scuola nonché deldocente e ATA fino al 24 aprile. Pertanto con effetto immediato le lezioni proseguiranno con modalità a distanza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

