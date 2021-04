Apple iPad Mini 6 è uno spettacolo | trapelati nuovi rendering

Leggi su helpmetech

(Di lunedì 12 aprile 2021) Spuntano in rete i primidel resurto nuovo6. Citando la fonte: “Idell’6 che abbiamo ricevuto provengono da una fonte anonima, quindi non siamo sicuri che sia legittimo al 100%. Comunque, le presunte immagini sembrano essere spot per una protezione dello schermo dell’6.“, scrive gizmochina. A differenza delle immagini trapelate prima, vediamo la costruzione che ha un design più squadrato con bordi un po’ taglienti e non bordi sinuosi sul retro. Inoltre, questi assomigliano all’Pro 2020 e al design di iPhone 12.6 render @gizmochinaVediamo un pulsante di accensione in alto, i ...