Anxiety Is A Modern Cliché | Il video del brano di Maddalena

(Di lunedì 12 aprile 2021)Is AClichè è il primo singolo presentato dalla giovanissima cantante romana. La quale con unmolto intimo e una voce particolare si mette a nudo in questa sua canzone. Scopriamo insieme qualche cosa di più su di lei e sul suo. Chi èla cantante diis AClichè?è il nome artistico scelto daMorielli, una giovane cantante romana, classe ’98. L’artista ha frequentato il Saint Louis College of Music di Roma. Il programma estivo di musica e movimento al Berklee College of Music di Boston. Ed infine il corso per autori del CET di Toscolano fondato da Mogol. Insomma si è data da fare per avere una preparazione a tutto tondo in tema non ...

Nel singolo d'esordiois acliché canta "la più umana delle fragilità". Che, in questo periodo di pandemia globale, attanaglia soprattutto la sua generazione, la Generazione Z. Il rimedio: visualizzare e ...