Anticipazioni Beautiful oggi 12 Aprile 2021 | Sally non cede | vuole riprendersi Wyatt

Leggi su viaggiarealverde

(Di lunedì 12 aprile 2021) Sta per andare in onda un nuovo episodio della infinita soap, vediamo cosa accadrà nella puntata che andrà in onda12, quali trame e segreti ci riserva l’appuntamento odierno con i suoi protagonisti sempre sull’orlo di una crisi di nervi. L’indecisione diè molto felice del fatto che Flo è riuscita ad ottenere il perdono della famiglia, del resto Quinn ha sempre avuto ragione, lui la ama ancora ed è contento nell’apprendere che i suoi cari tifano per loro come coppia, per cui decide di prendere il coraggio a due mani e rivelarle i suoi sentimenti e i suoi progetti confessandole di essere ancora innamorato: lae con lei soltanto vorrebbe costruire una famiglia e un futuro. Ma Flo ha paura e dunque gli chiede prima di mettere le ...