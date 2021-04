A Roma la protesta contro le chiusure, tra petardi e fumogeni (Di martedì 13 aprile 2021) petardi, fumogeni e parecchia tensione. La protesta di "Io Apro" - movimento che riunisce bar, ristoranti, locali e altre attività in contrasto con le chiusure attuate dal governo per la pandemia di coronavirus - ha visto migliaia di persone darsi appuntamento a Roma, inizialmente in Piazza San Silvestro, a due passi da Montecitorio, dove i manifestanti però non arriveranno mai. "Andiamo tutti a Montecitorio", hanno gridato in coro.http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/video/2021/04/202104122332 Io-Apro-manifestanti-verso-Piazza-Parlamento-gridano-liberta 20210412 video 17340522.mp4Una piazza divisa, da una parte i "non violenti", che hanno rivendicato il diritto a manifestare. "Ragazzi, non facciamo il loro gioco, aiutateci a portare le persone qua, là ingenuamente ci sono molti di noi che ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 13 aprile 2021)e parecchia tensione. Ladi "Io Apro" - movimento che riunisce bar, ristoranti, locali e altre attività in contrasto con leattuate dal governo per la pandemia di coronavirus - ha visto migliaia di persone darsi appuntamento a, inizialmente in Piazza San Silvestro, a due passi da Montecitorio, dove i manifestanti però non arriveranno mai. "Andiamo tutti a Montecitorio", hanno gridato in coro.http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/video/2021/04/202104122332 Io-Apro-manifestanti-verso-Piazza-Parlamento-gridano-liberta 20210412 video 17340522.mp4Una piazza divisa, da una parte i "non violenti", che hanno rivendicato il diritto a manifestare. "Ragazzi, non facciamo il loro gioco, aiutateci a portare le persone qua, là ingenuamente ci sono molti di noi che ...

SkyTG24 : Tensioni a #Roma per la manifestazione #IoApro di ristoratori e commercianti non autorizzata dalla Questura. I mani… - Radio1Rai : ??Tensioni e scontri in centro a Roma durante la protesta dei ristoratori contro le chiusure anticovid. Alcuni manif… - GigiPadovani : Leggo che a Roma ci sono state violenze per la manifestazione denominata #IoApro. Rispetto le ragioni della protest… - Silvergio2377 : RT @mgmaglie: Questa storia degli infiltrati nelle manifestazioni di protesta sacrosante a Roma ha veramente stufato. Consentano alla gente… - dok2172 : RT @mgmaglie: Questa storia degli infiltrati nelle manifestazioni di protesta sacrosante a Roma ha veramente stufato. Consentano alla gente… -