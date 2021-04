Verona-Lazio 0-1: l’aquila prende il volo al 92? guidata da Milinkovic (Di domenica 11 aprile 2021) La Lazio batte il Verona in un match equilibrato fino alla fine. Dopo il goal annullato, i biancocelesti vincono per il rotto della cuffia La Lazio vola a Verona per affrontare la squadra di Juric nella sfida valevole per la 30esima giornata di Serie A. Nel primo tempo la gara è molto equilibrata e si gioca su buoni ritmi, anche se sono poche le occasioni da rete create. La Lazio cerca di gestire il gioco con un buon fraseggio al quale il Verona risponde con il pressing alto. La prima chance è proprio dei biancocelesti con Immobile che al 23? lascia partire il destro che si spegne sul palo. Altre due occasioni importanti le hanno avute prima Milinkovic-Savic e poi Lazovic per i gialloblù, che sfiorano soltanto il vantaggio. Nel finale gli scaglieri alzano ... Leggi su zon (Di domenica 11 aprile 2021) Labatte ilin un match equilibrato fino alla fine. Dopo il goal annullato, i biancocelesti vincono per il rotto della cuffia Lavola aper affrontare la squadra di Juric nella sfida valevole per la 30esima giornata di Serie A. Nel primo tempo la gara è molto equilibrata e si gioca su buoni ritmi, anche se sono poche le occasioni da rete create. Lacerca di gestire il gioco con un buon fraseggio al quale ilrisponde con il pressing alto. La prima chance è proprio dei biancocelesti con Immobile che al 23? lascia partire il destro che si spegne sul palo. Altre due occasioni importanti le hanno avute prima-Savic e poi Lazovic per i gialloblù, che sfiorano soltanto il vantaggio. Nel finale gli scaglieri alzano ...

Advertising

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Verona 0-1 Lazio Juventus 3-1 Genoa Sampdoria 0-2 Napoli - SkySport : VERONA-LAZIO 0-1 Risultato finale ? ? #MilinkovicSavic (90+2') ? ? - CarolRadull : Serie A Fixtures Inter vs. Cagliari 1.30pm Juventus vs. Genoa 4pm Sampdoria vs. Napoli 4pm Verona vs. Lazio 4pm… - TuttoHellasVer1 : Hellas Verona-Lazio 0-1, il tabellino del match - laziopress : Hellas Verona-Lazio, Milinkovic nel post partita: “Crediamo ancora nella Champions. Futuro? Ho un lungo contratto…”… -