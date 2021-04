Vaccinazioni over80 da mercoledì 14 aprile a Codroipo (Di domenica 11 aprile 2021) “In ottemperanza all’ordinanza Figliuolo stiamo lavorando all’obiettivo di una maggiore copertura delle categorie prioritarie e a tal proposito mercoledì 14 aprile verrà aperta la tensostruttura di Codroipo per una seduta di Vaccinazioni dedicate a over80 e vulnerabili: è importante che questa fascia di popolazione, la più a rischio, si prenoti subito per mettersi al sicuro da esiti gravi della malattia”. Lo rende noto il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi, spiegando che sopra i 90 anni in Friuli Venezia Giulia ha prenotato solo il 49 per cento degli aventi diritto. “Una percentuale che si alza al 72 per cento nella fascia tra gli 80 e 89 anni ma che dobbiamo riuscire ad incrementare in breve tempo: a tal proposito verranno organizzate ulteriori giornate nei punti vaccinali ... Leggi su udine20 (Di domenica 11 aprile 2021) “In ottemperanza all’ordinanza Figliuolo stiamo lavorando all’obiettivo di una maggiore copertura delle categorie prioritarie e a tal proposito14verrà aperta la tensostruttura diper una seduta didedicate ae vulnerabili: è importante che questa fascia di popolazione, la più a rischio, si prenoti subito per mettersi al sicuro da esiti gravi della malattia”. Lo rende noto il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi, spiegando che sopra i 90 anni in Friuli Venezia Giulia ha prenotato solo il 49 per cento degli aventi diritto. “Una percentuale che si alza al 72 per cento nella fascia tra gli 80 e 89 anni ma che dobbiamo riuscire ad incrementare in breve tempo: a tal proposito verranno organizzate ulteriori giornate nei punti vaccinali ...

