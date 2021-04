Tiro con l’arco, Federico Musolesi perde allo shoot-off con Henckels ed è 4° al Grand Prix di Antalya (Di domenica 11 aprile 2021) L’European Grand Prix Antalya 2021 di Tiro con l’arco si è concluso quest’oggi in Turchia con la disputa di tutte le finali individuali del programma, inclusa quella per il 3° posto nel ricurvo maschile con protagonista il nostro Federico Musolesi. Il bolognese, unico azzurro impegnato nella giornata odierna (gli altri sono tutti usciti prima dei quarti), si era infatti guadagnato la possibilità di tirare per provare a salire sull’ultimo gradino del podio grazie ad un bellissimo percorso. L’avversario di turno era il 36enne lussemburghese Jeff Henckels, autore di un weekend di alto profilo in condizioni di vento forte. Il match si è aperto nel segno dell’equilibrio, con la prima volée in perfetta parità sul 25-25, ma in seguito ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) L’European2021 diconsi è concluso quest’oggi in Turchia con la disputa di tutte le finali individuali del programma, inclusa quella per il 3° posto nel ricurvo maschile con protagonista il nostro. Il bolognese, unico azzurro impegnato nella giornata odierna (gli altri sono tutti usciti prima dei quarti), si era infatti guadagnato la possibilità di tirare per provare a salire sull’ultimo gradino del podio grazie ad un bellissimo percorso. L’avversario di turno era il 36enne lussemburghese Jeff, autore di un weekend di alto profilo in condizioni di vento forte. Il match si è aperto nel segno dell’equilibrio, con la prima volée in perfetta parità sul 25-25, ma in seguito ...

