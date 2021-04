Sindacati in piazza per difendere i lavoratori agricoli e i forestali (Di lunedì 12 aprile 2021) di Monica De Santis Una ventina di rappresentanti della Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil si sono ritrovati ieri mattina a piazza Amendola per una protesta pacifica a sostegno dei lavori agricoli. La manifestazione, che si è svolta in tutte le piazze d’Italia è stata organizzata per chiedere ai Prefetti di farsi portavoce con il Governo per le modifiche al decreto Sostegni per evitare discriminazioni nei confronti dei lavoratori agricoli. Sotto la sede della prefettura, di piazza Amendola i Sindacati hanno chiesto, in particolare, il riconoscimento per il 2020 delle stesse giornate di lavoro del 2019 e l’introduzione del bonus per i lavoratori stagionali agricoli insieme alla sua compatibilità con il reddito di emergenza. “Siamo a sostegno di settori ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 12 aprile 2021) di Monica De Santis Una ventina di rappresentanti della Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil si sono ritrovati ieri mattina aAmendola per una protesta pacifica a sostegno dei lavori. La manifestazione, che si è svolta in tutte le piazze d’Italia è stata organizzata per chiedere ai Prefetti di farsi portavoce con il Governo per le modifiche al decreto Sostegni per evitare discriminazioni nei confronti dei. Sotto la sede della prefettura, diAmendola ihanno chiesto, in particolare, il riconoscimento per il 2020 delle stesse giornate di lavoro del 2019 e l’introduzione del bonus per istagionaliinsieme alla sua compatibilità con il reddito di emergenza. “Siamo a sostegno di settori ...

Advertising

Volpina67046713 : @marialetiziama9 Ai centri sociali, no global, sindacati e zeccume vario , una piazza la trovano sempre! #Lamorgesevattene - Giacinto_Bruno : Alitalia, i Sindacati: 'No a una mini compagnia senza logo, scendiamo in piazza' - Il Faro Online , più dettagli : - Giacinto_Bruno : Alitalia, i Sindacati: 'No a una mini compagnia senza logo, scendiamo in piazza' - Il Faro Online , più dettagli : - saperesapori : RAVENNA: Dl Sostegni, sindacati in piazza per gli stagionali dell'agricoltura | FOTO - Teleromagna24 - rudy_matrix : INFERMIERA IN PIAZZA: 'ECCO PERCHE PROTESTO' “Come infermiera e soprattutto come cittadina mi sento profondamente… -