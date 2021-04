Serie A: Roma - Bologna 1 - 0 (Di domenica 11 aprile 2021) La Roma batte il Bologna 1 - 0 in un incontro della 30/a giornata di Serie A, giocato all'Olimpico. Una rete di Borja Mayoral alla fine del primo tempo, peraltro ben giocato dagli emiliani, consente ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 11 aprile 2021) Labatte il1 - 0 in un incontro della 30/a giornata diA, giocato all'Olimpico. Una rete di Borja Mayoral alla fine del primo tempo, peraltro ben giocato dagli emiliani, consente ...

Advertising

OptaPaolo : 3 - Borja #Mayoral è il terzo giocatore spagnolo ad aver segnato almeno sette gol in una stagione di Serie A con la… - CarolRadull : Serie A Fixtures Inter vs. Cagliari 1.30pm Juventus vs. Genoa 4pm Sampdoria vs. Napoli 4pm Verona vs. Lazio 4pm… - SkyItalia : Una donna che cambierà la storia di Roma per sempre. Kasia Smutniak è Livia Drusilla in Domina, la nuova serie Sky… - serieAnews_com : #Totti riceve il #Tapiro dopo le critiche di #Cassano sulla serie tv 'Speravo de morì prima' - OliverVasz : RT @ROMAcfem: SERIE B ?? Brescia - Roma Calcio Femminile ?? Gol e che G O L ?????? Analu Martinez al 9’ ?? 0-1 #perquestamagliastorica https:/… -