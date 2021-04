Samsung Galaxy S21 FE, eccolo! Primi render in attesa del debutto estivoHDblog.it (Di domenica 11 aprile 2021) Samsung Galaxy S21 FE si mostra per la prima volta in una serie di render pubblicati da Steve Hemmerstoffer, meglio conosciuto agli appassionati di tecnologia come OnLeaks. Da tempo se ne parla, il flusso di rumor e indiscrezioni era partito lo scorso febbraio per poi sfociare in una serie di ipotesi proposte da Letsgodigital che lo smartphone se lo immagina dai colori tenui e a diverse tinte. Del resto, che la versione FE fosse in programma già lo si sapeva dalla roadmap condivisa in rete poco meno di un mese fa da Evan Blass, secondo cui il dispositivo sarà presentato verso la metà di agosto. La Fan Edition sarà innanzitutto realizzata in Glastic, ovvero in un policarbonato lavorato per renderlo simile al vetro – lo stesso che ritroviamo sul modello base della famiglia Galaxy S21 – mentre il frame ... Leggi su helpmetech (Di domenica 11 aprile 2021)S21 FE si mostra per la prima volta in una serie dipubblicati da Steve Hemmerstoffer, meglio conosciuto agli appassionati di tecnologia come OnLeaks. Da tempo se ne parla, il flusso di rumor e indiscrezioni era partito lo scorso febbraio per poi sfociare in una serie di ipotesi proposte da Letsgodigital che lo smartphone se lo immagina dai colori tenui e a diverse tinte. Del resto, che la versione FE fosse in programma già lo si sapeva dalla roadmap condivisa in rete poco meno di un mese fa da Evan Blass, secondo cui il dispositivo sarà presentato verso la metà di agosto. La Fan Edition sarà innanzitutto realizzata in Glastic, ovvero in un policarbonato lavorato perlo simile al vetro – lo stesso che ritroviamo sul modello base della famigliaS21 – mentre il frame ...

