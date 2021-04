Puglia, scontro mortale tra tre auto: un morto e quattro feriti (Di domenica 11 aprile 2021) Lungo la strada provinciale 17, in direzione Gallipoli, si è verificato un fatele incidente tra tre auto che ha causato una vittima e quattro feriti. Lecce, fatale incidente sulla provinciale 17: una vittima e quattro feriti su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 11 aprile 2021) Lungo la strada provinciale 17, in direzione Gallipoli, si è verificato un fatele incidente tra treche ha causato una vittima e. Lecce, fatale incidente sulla provinciale 17: una vittima esu Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Puglia scontro Incidente sulla Provinciale, un morto e quattro feriti Prima il tamponamento, poi lo scontro terribile. Un morto e quattro feriti : è il bilancio dell'incidente sulla Nardò - Gallipoli, a ridosso della rotatoria per Santa Maria al Bagno . Tre le vetture coinvolte, secondo la prima ...

Duro scontro fra Italia e Turchia dopo le frasi del premier Mario Draghi sul presidente turco Recep Tayyp ... La Sardegna, invece, si aggiunge a Campania, Puglia e Val d'Aosta, in zona rossa.

Incidente sulla Provinciale, un morto e quattro feriti

Casarano e Fidelis Andria si dividono la posta in palio nella sfida odierna sul manto erboso del "Capozza", con uno 0-0 che assume parvenze di un bicchiere mezzo pieno per entrambe ...

Lecce, fatale incidente sulla provinciale 17: una vittima e quattro feriti Lungo la strada provinciale 17, in direzione Gallipoli, si è verificato un fatele incidente tra tre auto che ha causato una vittima e quattro feriti.

