Milan, Zambrotta: “Ibrahimovic non dice bugie al suo allenatore” | News (Di domenica 11 aprile 2021) Le ultime notizie sul Milan. Zambrotta ha detto la sua riguardo l'espulsione di Ibrahimovic arrivata durante il match contro il Parma Leggi su pianetamilan (Di domenica 11 aprile 2021) Le ultime notizie sulha detto la sua riguardo l'espulsione diarrivata durante il match contro il Parma

Advertising

PianetaMilan : - notizie_milan : Zambrotta: “Ibra? Penso ci sia stato un malinteso con l’arbitro” - napolista : Zambrotta: “Ibra lo conosco, non dice bugia all’allenatore” L’ex calciatore a Rai 2 difende l’attaccante del Milan… - FrancescoLauria : @RaiSport #Zambrotta #Ibra #Milan #atuttarete #Ibrahimovic #Maresca È vergognoso che invece di mettere in discussi… - FrancescoLauria : @RaiSport Per fortuna che c’è in studio Zambrotta che porta un po’ di verità in uno studio fazioso e pieno di pregi… -