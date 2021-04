Mehmet Gunsur | chi è Teoman Kayà de La compagnia del cigno 2

Advertising

SerieTvserie : La Compagnia del Cigno 2, l’incontro tra Teoman, Luca ed Irene - tvblogit : La Compagnia del Cigno 2, l’incontro tra Teoman, Luca ed Irene - ThatsoRachel_ : Non ho seguito La Compagnia Del Cigno però quello nella pubblicità mi sembrava troppo Mehmet Gunsur ed è effettivamente lui . Adorooo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Mehmet Gunsur

ViaggiNews.com

Diventato un direttore d'orchestra di fama mondiale , Kayà - interpretato da( Il bagno Turco di Ferzan Ozpetek; The Gift ) - torna al Conservatorio turbando gli equilibri preesistenti. ...Ne La compagnia del cigno 2 infatti al conservatorio arriverà un nuovo insegnante: Teoman Kayà interpretato dall'attore turco. Il direttore d'orchestra arriverà per seguire la ...Mehmet Gunsur è un attore turco che si sta facendo conoscere e apprezzare anche in Italia. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui. Tra gli attori più interessanti del momento c’è senz’altro ...Seconda stagione e i ragazzi protagonisti della fiction Rai La Compagnia del Cigno sono cresciuti e si dovranno confrontare con la concorrenza del mondo della musica tentando di restare amici per la p ...