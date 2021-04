La Smith di Ballando con le Stelle commenta l'allieva di Lorella Cuccarini, Martina (Di domenica 11 aprile 2021) Carolyn Smith, tramite un commento Instagram, si schiera dalla parte della Celentano, riguardo a Martina, la ballerina allieva della Cuccarini ad Amici Amici 2021: Carolyn Smith è d’accordo con l’opinione della Celentano su Martina su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 11 aprile 2021) Carolyn, tramite un commento Instagram, si schiera dalla parte della Celentano, riguardo a, la ballerinadellaad Amici Amici 2021: Carolynè d’accordo con l’opinione della Celentano susu Notizie.it.

siscriveconlae : Aiuto Carolyn Smith che convoca i professionisti di Ballando nella diretta - doris_aquilina : @impazziscooo Carolyn Smith siccome ha visto abbastanza dei ballerini non ballerini a Ballando non vede molto bene.… - nicolebiamontee : RT @vivosurealtime: Mi sono sempre fidata di Carolyn Smith da quando vedo Ballando con le Stelle, non mi delude mai #Amici20 - AngelaRiga : Ma Carolin Smith quando giudica a Ballando con le stelle è sempre così oggettiva? No perché a me sembra che vada an… - frenchlady87 : RT @vivosurealtime: Mi sono sempre fidata di Carolyn Smith da quando vedo Ballando con le Stelle, non mi delude mai #Amici20 -