La Paganese cade a Monopoli | tris di Scienza a Di Napoli

Ilsupera laper 3 reti a 1, un successo che permette ai biancoverdi di misterdi raggiungere la tanto attesa salvezza. Dopo un inizio di partita molto divertente, ilpassa in vantaggio all'11 con un sinistro di Guiebre che realizza dopo uno splendido inserimento in area di rigore. Al 14' tentativo di Bizzotto bloccata da Baiocco. Al 32' raddoppio dei biancoverdi con Piccinni che servito da De Paoli con un gran tiro insacca il pallone alle spalle di Baiocco. Al 41' rigore per ladopo un fallo di Guiebre su Diop. Dal dischetto degli undici metri lo stesso giocatore non sbaglia e arriva la rete del 2-1. Al 53' grande giocata di Guiebre che si libera sulla sinistra, palla verso Bunino ma Baiocco respinge ...

