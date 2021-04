Kulusevski volta pagina | ' Un gol vuol dire fiducia Non può fare tutto Cristiano'

Advertising

Ma per Dejan, 20 anni anche se spesso non ci si pensa, comunque una ripartenza. Tornava in campo per la primadopo il derby col Toro in cui da un suo retropassaggio (molto simile a ...Decisiva ancora una giocata sulla fascia: questaè Cuadrado sulla destra a saltare l'uomo (Rovella ndr) e appoggiare poi all'indietro per, che con un sinistro a giro cerca e trova l'...I migliori della Juventus sono stati Danilo, Kulusevski e McKennie (7 ... Insufficiente ancora una volta Immobile (5,5) che non riesce a sbloccarsi. Nel Verona spicca Dimarco (6,5) in una prestazione ...All’entrata in campo a Torino il presente e il passato schiacciano il Genoa, il futuro prossimo non abbastanza. Sono 30 anni esatti che il Grifone non espugna lo stadio della Vecchia Signora, dai temp ...