Juventus-Genoa 3-1: Kulusevski si riscatta, i bianconeri cambiano (Di domenica 11 aprile 2021) La Juventus cambia volto: qualità, determinazione e tante alternative: il Genoa regge per più di un’ora Altra importante vittoria per la Juventus per blindare il posto Champions League. Il Genoa soffre nel primo tempo la grande qualità bianconera, sulla scia della gara contro il Napoli. Altro atteggiamento e risultati diversi. Pirlo può costruire in vista della prossima stagione. La partita La Juventus riparte dalla scia di Napoli e scende in campo con un 4-4-2 compatto e di qualità, con Cuadrado molto più offensivo rispetto a Danilo. Molto bene i due mediani sia in fase di costruzione che di copertura. Madama trova spesso l’uomo tra le linee per poi allargare sulle fasce. Più Kulusevski di Chiesa nei primi minuti ed è proprio lo svedese a segnare la rete del vantaggio: ... Leggi su zon (Di domenica 11 aprile 2021) Lacambia volto: qualità, determinazione e tante alternative: ilregge per più di un’ora Altra importante vittoria per laper blindare il posto Champions League. Ilsoffre nel primo tempo la grande qualità bianconera, sulla scia della gara contro il Napoli. Altro atteggiamento e risultati diversi. Pirlo può costruire in vista della prossima stagione. La partita Lariparte dalla scia di Napoli e scende in campo con un 4-4-2 compatto e di qualità, con Cuadrado molto più offensivo rispetto a Danilo. Molto bene i due mediani sia in fase di costruzione che di copertura. Madama trova spesso l’uomo tra le linee per poi allargare sulle fasce. Piùdi Chiesa nei primi minuti ed è proprio lo svedese a segnare la rete del vantaggio: ...

