Igor il Russo colpisce ancora: manda in ospedale 5 agenti del carcere ferendoli con le piastrelle del bagno (Di domenica 11 aprile 2021) Norbert Feher, noto come “Igor il Russo”, torna al centro delle cronache internazionali. Il 40enne ergastolano attualmente detenuto nel carcere di Dueñas, in Spagna, ha tentato di opporsi al trasferimento nel penitenziario di massima sicurezza di Zuera a Saragozza, colpendo cinque agenti del carcere con due mattonelle del bagno della sua cella. Secondo quanto riferito dalla stampa spagnola, i cinque agenti aggrediti sono stati trasportati in ospedale e non sarebbero in gravi condizioni. Stando alle prime ricostruzioni, Feher avrebbe detto di voler «portare via» chiunque fosse entrato nella stanza. Dopo l’aggressione il personale del carcere è comunque riuscito a portarlo in un reparto speciale, dove la guardia civil lo attendeva ... Leggi su open.online (Di domenica 11 aprile 2021) Norbert Feher, noto come “il”, torna al centro delle cronache internazionali. Il 40enne ergastolano attualmente detenuto neldi Dueñas, in Spagna, ha tentato di opporsi al trasferimento nel penitenziario di massima sicurezza di Zuera a Saragozza, colpendo cinquedelcon due mattonelle deldella sua cella. Secondo quanto riferito dalla stampa spagnola, i cinqueaggrediti sono stati trasportati ine non sarebbero in gravi condizioni. Stando alle prime ricostruzioni, Feher avrebbe detto di voler «portare via» chiunque fosse entrato nella stanza. Dopo l’aggressione il personale delè comunque riuscito a portarlo in un reparto speciale, dove la guardia civil lo attendeva ...

fattoquotidiano : Igor “il russo” picchia e manda all’ospedale cinque agenti del carcere: li ha colpiti con le piastrelle del bagno d… - repubblica : Igor il Russo manda all'ospedale cinque secondini - Corriere : Igor il Russo aggredisce cinque agenti in carcere: «Si era costruito un’armatura» - TonusAldo : RT @LegaSalvini: ?? IRRECUPERABILE! CORRIERE DELLA SERA: «IGOR IL RUSSO AGGREDISCE 5 AGENTI IN CARCERE: 'SI ERA COSTRUITO UN'ARMATURA'». Ha… - CaninoRosita : RT @fanpage: Igor il Russo torna a far parlare di sé. -