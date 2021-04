I 40 anni della top «forever on vacation» Alessandra Ambrosio

(Di domenica 11 aprile 2021) Statuaria e sensualissima, Alessandra Ambrosio festeggia i suoi primi 40 anni, con compleanno l’11 aprile. Segno zodiacale Ariete, uguale determinazione e protagonismo alle stelle, la super modella brasiliana non avrebbe potuto arrivare al traguardo in forma migliore. Certo, quando una è alta un metro e 78 e vanta misure da urlo come le sue (86.5-58.5-86.5), l’impresa non è poi impossbile. Ma all’angelo di Victoria’s Secret, due volte mamma, va il merito di mantenere da sempre un lifestyle very healthy. Vi portiamo alla scoperta dei segreti di bellezza di Alessandra Ambrosio.

reportrai3 : Un accordo assicurativo tra Snam -proprietaria della petroliera- e Navarma di Vincenzo Onorato, patron di Moby, ha… - virginiaraggi : Congratulazioni a @BenjaminaKaric, professoressa di 30 anni eletta oggi sindaca di Sarajevo, prima donna nella stor… - Radio3tweet : Sessant'anni fa Hannah Arendt assisteva al processo contro Adolf Eichmann, intuendone la banalità del male. Da doma… - wonderwoman0412 : RT @ROBZIK: Una delle foto più belle di oltre 73 anni di vita insieme. Nel 2003 il Principe #Filippo indossa la divisa di Guardia della Reg… - Agenzia_Italia : Sessant'anni fa il processo a Eichmann, il tecnocrate della Shoah -

Ultime Notizie dalla rete : anni della

AlessioPorcu.it

... rifondatori dell'Egitto dopo le tempestestoria . L'ultima, in questo caso, si chiama Covid: ... in concomitanza con lo strano incidente di Suez, Al - Sisi ha fatto riaprire (dopo) il valico ...... "Insomma, non devo star qui a spiegarvelo: quel che trasforma un uomo più grande in una specie di prodigio è il semplice fatto di aver pagato trentottodi bolletteConEd, subìto ...Ho 86 anni ancora, almeno fino al 10 agosto ... e che nei tratti del viso ricorda Ruth Bader Ginsburg, la giudice della Corte Suprema protagonista di battaglie storiche in difesa delle donne, è ...Ma adesso ho ripreso la strada della musica nuova e inedita". Shel Shapiro e i suoi capelli bianchi raccolti in una coda: sempre alto e magro e il suo commovente essere hippie a 78 anni, coi ...