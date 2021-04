Già concluse le riprese di Friends: The Reunion, presto su HBO Max: è subito nostalgia con le foto dal set (Di domenica 11 aprile 2021) Le riprese di Friends: The Reunion, questo il titolo ufficiale dello speciale di HBO Max col cast della serie, erano state annunciate per questa settimana e sono già terminate: la produzione dello show-evento celebrativo dell’iconica sit-com di Warner Bros è stata realizzata negli stessi studi che la ospitarono dal 1994 al 2004 ed è stata completata nel giro di pochi giorni. presto, dunque, arriverà in streaming negli Stati Uniti sulla piattaforma di HBO, che già contiene nel suo catalogo le 10 stagioni della serie. La data d’uscita non è stata ancora ufficializzata ma Friends: The Reunion è ormai alle porte: rimandato di un anno a causa della pandemia che ha impedito di girare in sicurezza, ora lo speciale che riunisce i sei protagonisti di Friends David Schwimmer, ... Leggi su optimagazine (Di domenica 11 aprile 2021) Ledi: The, questo il titolo ufficiale dello speciale di HBO Max col cast della serie, erano state annunciate per questa settimana e sono già terminate: la produzione dello show-evento celebrativo dell’iconica sit-com di Warner Bros è stata realizzata negli stessi studi che la ospitarono dal 1994 al 2004 ed è stata completata nel giro di pochi giorni., dunque, arriverà in streaming negli Stati Uniti sulla piattaforma di HBO, che già contiene nel suo catalogo le 10 stagioni della serie. La data d’uscita non è stata ancora ufficializzata ma: Theè ormai alle porte: rimandato di un anno a causa della pandemia che ha impedito di girare in sicurezza, ora lo speciale che riunisce i sei protagonisti diDavid Schwimmer, ...

Advertising

fumagale84 : C'è un modo o un posto per recuperare o riascoltare le puntate già concluse @fuoridallabolla ? - SilviaSis4 : 'Qualunque sia la tua risposta alle imprecisione delle cose, qualunque sia l'inconsistenza di promesse ardite a sto… - BeJustMe : @Confumale Che poi, ad essere sincera, ho recuperato la serie con già 3 stagioni concluse fino a rimettermi in pari… - 92Fisico : 3 indizi fanno una prova? 1)Lazio si sono prenotati circa l'85% over80 2)Basilicata ha concluso gli over-80 ieri,… - VanniniSilvio : @stacce2021 @vincenzo9718 @lauracesaretti1 Ok?? Le istruttorie erano già concluse, pare chiaro a tutti tranne che a… -

Ultime Notizie dalla rete : Già concluse Incendio in palazzina a tre piani a Gerocarne: evacuati due nuclei familiari I vigili del fuoco hanno iniziato l'opera di spegnimento dell'incendio che aveva già interessato il ... Le operazioni di spegnimento si sono concluse nella notte e dopo attenta verifica i nuclei ...

I 10 colpi sicuri del mercato, ci sono anche Juve e Milan Sul suo sito l'esperto di Sky Gianluca Di Marzio riferisce di 10 operazioni già concluse (alcune di queste già ufficiali) o quasi. Su Morata dice

Odolo - In Consiglio comunale si discute della Tari Valle Sabbia News I vigili del fuoco hanno iniziato l'opera di spegnimento dell'incendio che avevainteressato il ... Le operazioni di spegnimento si sononella notte e dopo attenta verifica i nuclei ...Sul suo sito l'esperto di Sky Gianluca Di Marzio riferisce di 10 operazioni(alcune di questeufficiali) o quasi. Su Morata dice