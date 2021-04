Gattuso duro contro Quagliarella | «Non rompere i co****ni» – VIDEO

(Di domenica 11 aprile 2021) Durante il primo tempo di Sampdoria-Napoli sono volate parole forti tra Fabioe GennaroDurante il primo tempo di Sampdoria-Napoli sono volate parole forti tra Fabioe Gennaro. L’attaccante blucerchiato, infatti, dopo le incessanti urla del tecnico azzurro, non le ha mandate a dire. «Mister, stai facendo la telecronaca!», immediata la risposta dell’ex allenatore del Milan: «Quaglia, pensa a giocare e noni cog***ni. Che ca**o vuoi?».: “Mistè stai facenn a telecronaca”: “Pensa a giocare Quaglia, che hai rotto i coglioni. Che c***o vuoi?!”Momento di alta televisione #SampNapoli pic.twitter.com/YUNS3AzlVo— Better Call Maurizio (@pasquale caos) April 11, ...

Advertising

sportli26181512 : #Radio Gianni Di Marzio duro su Osimhen: “Gli mancano i fondamentali tecnici. Gattuso? È finita”: Gianni Di Marzio… - Pall_Gonfiato : La critica del direttore del #CorrieredelloSport alla difesa di #Gattuso - _98mikel : Duro como Gattuso - CalcioWeb : Le notizie del giorno: incontro #Agnelli-#Allegri, confronto in casa @OfficialASRoma e #Gattuso può cambiare panchi… - zazoomblog : Le notizie del giorno incontro Agnelli-Allegri. Duro confronto in casa Roma la nuova squadra di Gattuso - #notizie… -

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso duro

Calcio News 24

La squadra dipassa a Marassi con i gol di Fabian Ruiz al 35' e al raddoppio nel finale di Osimhen, domando un Samp che si conferma ossoper chiunque. La squadra di Ranieri aveva trovato ...Per la trentesima giornata di campionato il Napoli di Gennarodovrà affrontare la Sampdoria ... all'epoca guidati da Walter Mazzarri, tengonoed a meno di dieci minuti dalla fine ribaltano ...L'attaccante si è lamentato per i continui commenti dell'allenatore avversario, Gattuso ha replicato: "Pensa a giocare e non rompere". Partita tesa a Genova dove il Napoli passa contro la Sampdoria e ...A Genova è arrivato il suo gol stagionale numero tre - come i punti presi dal Napoli contro la Sampdoria -, una rete importante per Fabian Ruiz che ha trascinato la squadra azzurra ...