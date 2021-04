Formula E, Raggi: “Roma tappa fissa dell’ePrix per altri 5 anni” (Di domenica 11 aprile 2021) “Anche quest’anno #ABBFormulaE a Roma ha regalato emozioni e puro divertimento. Una gara spettacolare, completamente elettrica nel cuore di una città millenaria. Una collaborazione che ha portato importanti investimenti nel tessuto urbano e che vedrà Roma tappa fissa dell’ E-Prix per altri 5 anni“. Sono queste le parole sui social di Virginia Raggi, sindaca di Roma, che ha annunciato il prolungamento del sodalizio tra Formula E e Capitale. “L’Italia si conferma un mercato strategico per questo sport e la nostra città ne diventa il simbolo. Eventi come la Formula E sono importanti, perché avvicinano il grande pubblico a temi quali l’elettrico e la mobilità sostenibile, creano curiosità e abituano le ... Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021) “Anche quest’anno #ABBE aha regalato emozioni e puro divertimento. Una gara spettacolare, completamente elettrica nel cuore di una città millenaria. Una collaborazione che ha portato importanti investimenti nel tessuto urbano e che vedràdell’ E-Prix per“. Sono queste le parole sui social di Virginia, sindaca di, che ha annunciato il prolungamento del sodalizio traE e Capitale. “L’Italia si conferma un mercato strategico per questo sport e la nostra città ne diventa il simbolo. Eventi come laE sono importanti, perché avvicinano il grande pubblico a temi quali l’elettrico e la mobilità sostenibile, creano curiosità e abituano le ...

Advertising

sportface2016 : #FormulaE La sindaca Virginia #Raggi annuncia che Roma sarà una tappa del Mondiale per altri cinque anni - Network_Easy : VIRGINIA RAGGI PERCORRE IL CIRCUITO DI FORMULA E NELLA SPLENDIDA ROMA: - Cactus543 : #Raggi ma che bisogno c'era, Virginia Raggi, in piena pandemia di far svolgere un pericoloso Gran Premio a Roma, sc… - romasulweb : VIDEO | Formula E, la Sindaca Raggi al circuito dell'Eur: 'Non possiamo fermare attività' - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Torna la Formula E a Roma, anche Raggi 'in pista'. 'Bolla anti-Covid' all'Eur e niente pubblico. Gare oggi e domani #ANS… -