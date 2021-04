Emilio Fede, la notizia è appena arrivata (Di domenica 11 aprile 2021) Ha visto la morte in faccia, ma l'istinto di fare polemiche non gli è passata. appena Emilio Fede è stato di nuovo in grado di parlare, alla figlia Sveva ha detto: «Ho voglia di andare a farmi gli spaghetti con le vongole a Napoli dalla mamma». Ed è difficile non vederci una citazione - magari inconsapevole - della spaghettata dell'anno scorso sul lungomare partenopeo, che gli costò l'arresto per essere uscito dai domiciliari. Fede è fatto così. L'ex direttore del Tg4, che compirà novant'anni il prossimo giugno, è scivolato in modo disastroso cinque giorni fa vicino alla casa di Segrate dove è tornato a vivere da qualche mese, dopo essersi ammalato di Covid a Napoli nel dicembre scorso, compreso un breve soggiorno all'ospedale Cardarelli e il trasferimento al San Raffaele. Impatto con il virus tutto sommato ... Leggi su howtodofor (Di domenica 11 aprile 2021) Ha visto la morte in faccia, ma l'istinto di fare polemiche non gli è passata.è stato di nuovo in grado di parlare, alla figlia Sveva ha detto: «Ho voglia di andare a farmi gli spaghetti con le vongole a Napoli dalla mamma». Ed è difficile non vederci una citazione - magari inconsapevole - della spaghettata dell'anno scorso sul lungomare partenopeo, che gli costò l'arresto per essere uscito dai domiciliari.è fatto così. L'ex direttore del Tg4, che compirà novant'anni il prossimo giugno, è scivolato in modo disastroso cinque giorni fa vicino alla casa di Segrate dove è tornato a vivere da qualche mese, dopo essersi ammalato di Covid a Napoli nel dicembre scorso, compreso un breve soggiorno all'ospedale Cardarelli e il trasferimento al San Raffaele. Impatto con il virus tutto sommato ...

