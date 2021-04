Dylan Ferrandis e Yamaha in chiaroscuro ad Atlanta 1

(Di domenica 11 aprile 2021) E’ un bilancio inquello dellae di Star Racing ad, salvato in parte dalla prestazione di. Sull’infield dell’ovale georgiano, teatro della 13esima prova del Supercross, il francese conclude la finale del sabato pomeriggio in quinta posizione, al termine di una gara tutta d’attacco.precede di una posizione Aaron Plessinger, a lungo leader prima di un errore. Fuori dalla top ten Malcolm Stewart, il quale vede la bandiera a scacchi in 11esima piazza. La gara è vinta dalla Kawasaki di Eli Tomac. Supercross 2021,1: la gara delle sorprese Come vanno ledie compagni da1? La partenza si rivela piuttosto dura ...

Eli Tomac , campione in carica, è stato in testa per tutti i 23 giri lasciandoa quasi 5' e Justin Brayton ad oltre 9'. Quarto posto per Cooper Webb con la KTM davanti a Ken Roczen e ...A 10 minuti dalla fine Ken Roczen e Cooper Webb lottano per la sesta posizione e il debuttante in 450,, supera Justin Brayton per il terzo posto. Alla fine Cooper Webb supera con ...