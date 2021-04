Covid: in un anno boom di ‘Codici rossi’ a Palermo, gen. Guarino ‘aumentate le denunce’ (Di domenica 11 aprile 2021) Palermo, 11 apr. (Adnkronos) – A più di un anno dall’approvazione della legge sul cosiddetto ‘Codice rosso’, a tutela delle donne e dei soggetti deboli che subiscono violenze, per atti persecutori e maltrattamenti, a Palermo e nell’intera provincia si conta un notevole aumento dei casi di violenza contro le donne tra le mura domestiche. Anche a causa del maggior rischio dovuto al confinamento forzato e alle difficoltà per le vittime a denunciare e rivolgersi ai servizi di supporto. In un anno sono stati settecento i Codici rossi attiva nell’intera provincia, come spiega all’Adnkronos il Comandante provinciale dei Carabinieri di Palermo, generale Arturo Guarino. “Un dato che possiamo collegare al periodo del lockdown è quello dei Codici rossi – spiega – sono aumentate le denunce, anche ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 11 aprile 2021), 11 apr. (Adnkronos) – A più di undall’approvazione della legge sul cosiddetto ‘Codice rosso’, a tutela delle donne e dei soggetti deboli che subiscono violenze, per atti persecutori e maltrattamenti, ae nell’intera provincia si conta un notevole aumento dei casi di violenza contro le donne tra le mura domestiche. Anche a causa del maggior rischio dovuto al confinamento forzato e alle difficoltà per le vittime a denunciare e rivolgersi ai servizi di supporto. In unsono stati settecento i Codici rossi attiva nell’intera provincia, come spiega all’Adnkronos il Comandante provinciale dei Carabinieri di, generale Arturo. “Un dato che possiamo collegare al periodo del lockdown è quello dei Codici rossi – spiega – sono aumentate le denunce, anche ...

