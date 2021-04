Covid, Crisanti: «Riaprire tutto con faciloneria significa prepararsi ad una tranvata» (Di domenica 11 aprile 2021) Chiusure e riaperture. Da quando è esplosa la pandemia Covid i temi ricorrono. Lo fanno per diversi ambiti socio-economici. Uno è la scuola, un serbatoio della civiltà. Tenere chiusi gli istituti scolastici è una sconfitta per tutti e non è un caso che, da quando si è insediato, Mario Draghi ha messo in cima alle sue priorità proprio una ripartenza adeguata del settore. Riaperture scuole, il punto di vista di Crisanti La scuola, pur con tutti i protocolli che regolano le limitazioni per limitare i rischi legati al contagio, resta un ambito che presenta potenziali criticità. Oltre a portare in uno stesso ambiente decine di giovanissimi, rappresenta un mondo che genera la mobilità di milioni di persone. Sul tema risulta chiara la posizione del professor Andrea Crisanti, microbiologo dell'Università di Padova, che ha rilasciato ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 11 aprile 2021) Chiusure e riaperture. Da quando è esplosa la pandemiai temi ricorrono. Lo fanno per diversi ambiti socio-economici. Uno è la scuola, un serbatoio della civiltà. Tenere chiusi gli istituti scolastici è una sconfitta per tutti e non è un caso che, da quando si è insediato, Mario Draghi ha messo in cima alle sue priorità proprio una ripartenza adeguata del settore. Riaperture scuole, il punto di vista diLa scuola, pur con tutti i protocolli che regolano le limitazioni per limitare i rischi legati al contagio, resta un ambito che presenta potenziali criticità. Oltre a portare in uno stesso ambiente decine di giovanissimi, rappresenta un mondo che genera la mobilità di milioni di persone. Sul tema risulta chiara la posizione del professor Andrea, microbiologo dell'Università di Padova, che ha rilasciato ...

