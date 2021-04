Casa degli orrori, violenze e minacce: zio arrestato dopo aver tentato di bruciare viva la nipote (Di domenica 11 aprile 2021) Immediata la denuncia, riporta la redazione di Leggo , che ha portato all'arresto dell'uomo facendo emergere le angherie a cui sottoponeva i suoi ospiti. A volte legava al letto la sorella malata, ... Leggi su yeslife (Di domenica 11 aprile 2021) Immediata la denuncia, riporta la redazione di Leggo , che ha portato all'arresto dell'uomo facendo emergere le angherie a cui sottoponeva i suoi ospiti. A volte legava al letto la sorella malata, ...

Advertising

fanpage : La situazione degli ospedali calabresi sta diventando insostenibile per medici e malati - gennaromigliore : Il parlamento è la casa democratica degli italiani, non un fortino da assaltare. C’è una grande sofferenza sociale… - M5S_Europa : #Lombardia: le scene degli anziani in coda al freddo per il #vaccino è l’ennesima dimostrazione del fallimento dell… - Muriomu : RT @LittlePigo: Perciò quando leggo 'dobbiamo essere murati in casa per puntare sui vecchi' mi chiedo: 1) dei genitori, dei nonni, degli zi… - scuccimatte : RT @Andgasperini: In Canada hanno combinato 'casa per anziani' e 'orfanotrofio'. Un'idea che cambia radicalmente i valori vitali e la vogli… -