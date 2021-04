Benevento | Inzaghi | “Il Sassuolo è una squadra fortissima | la salvezza è nelle nostre mani”

(Di domenica 11 aprile 2021) L'allenatore delFilippoè intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di docontro il. Queste le sue parole, ripresa da ottopagine.it: "Se abbiamo questa classifica è perché questo gruppo ha lavorato bene. Dobbiamo agguantare il nostro scudetto a tutti i costi. Di fronte abbiamo unacon quattro nazionali italiani, vuol dire che ha una forza incredibile. Servirà la classica partita perfetta, ma ilha dimostrato che può giocarsela con chiunque. Dovremmo esserci tutti, c’è solo Foulon che ha accusato un problemino stamattina. Vediamo se è recuperabile. Per fortuna c’è l’imbarazzo della scelta e credo che sia un grande vantaggio in questo momento del campionato"."Dobbiamo pensare a noi stessi, è tutto ...

Lo ha dichiarato il tecnico del, Filippo, in vista della gara con il Sassuolo : " Modulo ? Valuteremo. Abbiamo due possibilità che ci hanno dato risultato. Quando deciderò ...A poche ore dal monday night che ildisputerà al Ciro Vigorito contro il Sassuolo dell'ex De Zerbi, il tecnico giallorosso Pippoha parlato del secondo incontro consecutivo casalingo che i suoi ragazzi dovranno ...C’era tanta attesa per scoprire come il Sassuolo di De Zerbi affronterà il Benevento di Inzaghi nel match del monday night di serie A. I dubbi erano legati alle condizioni di due big dei neroverdi, ...L’allenatore del Benevento Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domani contro il Sassuolo. Queste le sue parole, ripresa da ottopagine.it: “Se abbiamo questa ...