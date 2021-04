Basta un gol di Darmian, per l'Inter 11esima vittoria consecutiva: +11 sul Milan, scudetto a un passo (Di domenica 11 aprile 2021) Basta un gol di Darmian nel secondo tempo all'Inter per domare la resistenza del Cagliari, nell'anticipo di mezzogiorno valido per la 30/a giornata di Serie A. Con l'undicesima vittoria consecutiva la squadra di Conte si riporta a +11 in classifica sul Milan a otto giornate dalla fine. Lo scudetto, il primo dopo undici anni, è sempre più vicino. Anche in una giornata di scarsa vena del suo bomber Lukaku, la squadra nerazzurra trova le risorse per portare a casa i tre punti. Lo fa con il secondo centro stagionale di Darmian, simbolo del modo in cui Conte riesce a tirare il meglio da ogni singolo giocatore. Il Cagliari ha provato in tutti i modi a resistere, si è difeso con ordine senza disdegnare di proporsi in avanti, ma alla fine ha dovuto alzare ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021)un gol dinel secondo tempo all'per domare la resistenza del Cagliari, nell'anticipo di mezzogiorno valido per la 30/a giornata di Serie A. Con l'undicesimala squadra di Conte si riporta a +11 in classifica sula otto giornate dalla fine. Lo, il primo dopo undici anni, è sempre più vicino. Anche in una giornata di scarsa vena del suo bomber Lukaku, la squadra nerazzurra trova le risorse per portare a casa i tre punti. Lo fa con il secondo centro stagionale di, simbolo del modo in cui Conte riesce a tirare il meglio da ogni singolo giocatore. Il Cagliari ha provato in tutti i modi a resistere, si è difeso con ordine senza disdegnare di proporsi in avanti, ma alla fine ha dovuto alzare ...

