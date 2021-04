ATP Cagliari: Sonego batte Djere e conquista il 2° titolo della carriera (Di domenica 11 aprile 2021) Lorenzo Sonego ha battuto in 3 set il serbo Laslo Djere, conquistando così il suo 2° titolo in singolare. Ieri il torinese aveva vinto anche il torneo di doppio in coppia con Vavassori. Credit: Michael Reaves/Getty ImagesLorenzo Sonego conquista la finale del torneo ATP di Cagliari. Dopo una partenza sottotono, il 25enne torinese è riuscito a battere in rimonta il serbo Leslo Djere con il punteggio di 2-6, 7-6, 6-4. Continua ad allargarsi il palmares della promessa italiana che, con la vittoria di oggi, raggiunge il suo secondo titolo in singolare. Leggi anche -> Roma-Bologna, dove vederla. Fonseca vuole i tre punti Sonego conquista ... Leggi su ck12 (Di domenica 11 aprile 2021) Lorenzoha battuto in 3 set il serbo Laslondo così il suo 2°in singolare. Ieri il torinese aveva vinto anche il torneo di doppio in coppia con Vavassori. Credit: Michael Reaves/Getty ImagesLorenzola finale del torneo ATP di. Dopo una partenza sottotono, il 25enne torinese è riuscito are in rimonta il serbo Leslocon il punteggio di 2-6, 7-6, 6-4. Continua ad allargarsi il palmarespromessa italiana che, con la vittoria di oggi, raggiunge il suo secondoin singolare. Leggi anche -> Roma-Bologna, dove vederla. Fonseca vuole i tre punti...

