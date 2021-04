Amici 20, Celentano fuori di sè contro la Cuccarini “Faccio …” (Di domenica 11 aprile 2021) Nella serata di ieri sabato 10 aprile 2021, è andata in onda una nuova puntata del serale di Amici 20. Ancora una volta la puntata è stata ricca di colpi di scena e soprattutto non sono mancati i momenti di tensione. Come sempre, ci sono stati anche degli scontri tra vari professori e nello specifico tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. Non è di certo un mistero il fatto che le due, da quando hanno iniziato questa avventura, abbiano da sempre trovato il modo di punzecchiarsi e lo hanno fatto anche nel corso della serata di ieri. Amici 20, ancora tensioni tra la Celentano e la Cuccarini Non sono mai mancati gli scontri tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini, le due professoresse di ballo di questa edizione di Amici di ... Leggi su cityroma (Di domenica 11 aprile 2021) Nella serata di ieri sabato 10 aprile 2021, è andata in onda una nuova puntata del serale di20. Ancora una volta la puntata è stata ricca di colpi di scena e soprattutto non sono mancati i momenti di tensione. Come sempre, ci sono stati anche degli scontri tra vari professori e nello specifico tra Alessandrae Lorella. Non è di certo un mistero il fatto che le due, da quando hanno iniziato questa avventura, abbiano da sempre trovato il modo di punzecchiarsi e lo hanno fatto anche nel corso della serata di ieri.20, ancora tensioni tra lae laNon sono mai mancati gli scontri tra Alessandrae Lorella, le due professoresse di ballo di questa edizione didi ...

