Alitalia | Giorgetti | ‘penso questa settimana decisiva’

(Di domenica 11 aprile 2021) Milano, 11 apr. (Adnkronos) – Nella trattativa su ‘Ita’ in corso con la Commissione europea nel nome della ‘discontinuità’ con, “io penso chesarà unadecisiva”. Lo sostiene il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo, durante un confronto alla scuola politica della Lega. Tra l’altro, “sono attese per la fine di aprile – spiega – le sentenze sugli aiuti di Stato addi un mondo del tutto diverso da quello attuale. Io auspico che la trattativa porti a una soluzione positiva, la sta conducendo il Mef”, sottolinea, ricordando che “lo Stato italiano ha deciso di mettere inpartita, sugli aumenti di capitale, 3 miliardi di risorse pubbliche che non significano disimpegno da parte dello Stato. Il Governo italiano si impegna qui come da ...

Alla Commissione hanno apprezzato il fatto che il ministro ha dichiarato come nella ... se ci sono delle ragioni per trattare male rispetto ad Air France, le vedremo perche' non ... Milano, 11 apr. (Adnkronos) – Su Alitalia "la discussione che in questo momento abbiamo in corso con la Commissione europea, anche in questi giorni e anche in queste ore, è un confronto molto serrato" ... Negli ultimi giorni però siete stati molto critici con il ministro Giorgetti che non convoca tavoli di crisi ... esempio si è fatto con Corneliani nei giorni scorsi. La vertenza Alitalia va avanti da ...