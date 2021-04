A maggio riparte Costa Crociere, Msc potenzia rotte (Di domenica 11 aprile 2021) Viene dal mare un segnale di ripresa, se pur lenta e graduale, del turismo. maggio si preannuncia come il mese della ripartenza delle Crociere dopo l’annus horribilis che ha visto il crollo di passeggeri e fatturato per lo shipping e, in particolare, per il settore crocieristico con una pesante contrazione del 94,6% in termini di movimenti portuali. Le navi delle grandi compagnie di navigazione scaldano, dunque, i motori. Tra poco meno di tre settimane, le navi di Costa Crociere torneranno a solcare le acque del Mediterraneo mentre Msc è pronta a potenziare il suo network. Msc Crociere è l’unica compagnia di Crociere attualmente in navigazione nel Mediterraneo con la sua ammiraglia Msc Grandiosa, che propone itinerari di 7 giorni con partenza da ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 11 aprile 2021) Viene dal mare un segnale di ripresa, se pur lenta e graduale, del turismo.si preannuncia come il mese dellanza delledopo l’annus horribilis che ha visto il crollo di passeggeri e fatturato per lo shipping e, in particolare, per il settore crocieristico con una pesante contrazione del 94,6% in termini di movimenti portuali. Le navi delle grandi compagnie di navigazione scaldano, dunque, i motori. Tra poco meno di tre settimane, le navi ditorneranno a solcare le acque del Mediterraneo mentre Msc è pronta are il suo network. Mscè l’unica compagnia diattualmente in navigazione nel Mediterraneo con la sua ammiraglia Msc Grandiosa, che propone itinerari di 7 giorni con partenza da ...

A maggio riparte Costa Crociere, Msc potenzia rotte Il primo maggio riparte anche Costa Crociere. La prima a riprendere il largo sarà la Costa Smeralda con un itinerario invariato, alla scoperta delle più belle località italiane grazie a mini - ...

