Tpl: Fedriga firma ordinanza per ripresa servizi a favore studenti (Di sabato 10 aprile 2021) Da lunedì 12 ripartono 700 corse aggiuntive giornaliere Trieste, 10 apr – Il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha firmato l'ordinanza contingibile e urgente n. 10/2021 con cui a partire da lunedì 12 aprile, in concomitanza con l'aumento della mobilità studentesca e recependo le pianificazioni prefettizie in esito ai tavoli di coordinamento tenutisi tra giovedì e venerdì, viene disposta la ripresa dei servizi trasporto pubblico locale nella configurazione che era già attuata dal 1 febbraio scorso. L'ordinanza demanda alle aziende di trasporto pubblico locale l'organizzazione e l'attuazione delle attività per assicurare un regolare svolgimento dei servizi. Stanti le limitazioni al riempimento dei mezzi, pari al massimo al 50% dei ...

