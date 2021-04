Timesplitters 2 è completamente giocabile in Homefront | The Revolution | il codice – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di sabato 10 aprile 2021)2 èall’interno di: The. Ecco come fare..2 ènella sua forma completa all’interno dello sparatutto: The. Esatto, un intero gioco è nascosto all’interno di un altro gioco. Ad oggi, la maggior parte dei giocatori pensavano che si trattasse solo di una parte del gioco, invece non è così. Come potete vedere nel tweet qui sotto, dal menù principale è possibile inserire una sequenza di comandi che permette di passare da: The2. Ilda inserire è stato riscoperto dopo che il creatore originale l’aveva … Notizie giochi PlayStation ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Timesplitters completamente

Multiplayer.it

In un post su Twitter , l'ex sviluppatore di Crytek Matt Phillips ha rivelato che una versionegiocabile del classico per PS22 era stata nascosta all'interno di Homefront: The Revolution , lo sparatutto del 2016 di Deep Silver. La rivelazione è avvenuta quando Jan ...In un post su Twitter , l'ex sviluppatore di Crytek Matt Phillips ha rivelato che una versionegiocabile del classico per PS22 era stata nascosta all'interno di Homefront: The Revolution , lo sparatutto del 2016 di Deep Silver. La rivelazione è avvenuta quando Jan ...Tramite un codice cheat, era possibile sbloccare la versione completa di TimeSplitters 2 in Homefront: The Revolution, ma nessuno si ricordava più la combinazione...fino ad oggi.Timesplitters 2 è completamente giocabile all'interno di Homefront: The Revolution. Ecco come fare.. Timesplitters 2 è giocabile nella sua forma completa all'interno dello sparatutto Homefront: The ...