Tennis: Sardegna Open, Sonego in finale

Cagliari, 10 apr. – (Adnkronos) – Lorenzo Sonego è il primo finalista del Sardegna Open, torneo Atp 250 in corso di svolgimento al Tennis club Cagliari. L'azzurro, numero 34 del mondo e terza testa di serie, sconfigge lo statunitense Taylor Fritz, numero 30 del ranking Atp e 2 del seeding, con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-1 dopo due ore e 39 minuti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

