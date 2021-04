Spezia | Maggiore | “Una vittoria fondamentale | la nostra forza è il gruppo”

(Di sabato 10 aprile 2021) Il calciatore delloGiulio, con un gol in zona Cesarini, ha regalato il pari alla squadra di Italiano, poi trasformato inda Erlic, e tre punti fondamentali in chiave salvezza, contro una diretta concorrente come il Crotone di Serse Cosmi. Questo il suo intervento ai microfoni di Sky Sport dopo il triplice fischio:"Un gol importantissimo, abbiamo fatto una partita meno bella e pulita, ma il gol ci ha dato coraggio e fiducia e abbiamo vinto. Abbiamo sbagliato qualcosa, non dovevamo prendere gol dopo il pareggio, ma l'abbiamo ripresa e laci dà una mano per il finale. Giochiamo meglio con le squadre big, con queste squadre facciamo più fatica, ma erafare punti. La partita di oggi era molto importante, ce lo siamo detti tutta la settimana, oggi era troppo ...

Lobatte 3 - 2 il Crotone nell'anticipo della 30ª giornata di Serie A disputato allo stadio '...padroni di casa sotto per 2 - 1 ribaltano la partita nei minuti finali grazie alle reti di...- CROTONE 3 - 2 40' Djidji (C) , 63' Verde (S), 78' Simy (C), 89'(S), 92' Erlic(4 - 3 - 3): Provedel; Ferrer (69' Vignali), Erlic, Ismajli, Marchizza; Pobega (84' Galabinov), Ricci (46' Sena),; Verde (69' Agudelo), Nzola, Gyasi (46' ...è rimasto in panchina per tutto il tempo È terminato 3-2 il match tra Spezia e Crotone, con gli uomini di Vincenzo Italiano capaci di ribaltare lo svantaggio nel finale, con due reti in soli cinque ...La sfida salvezza tra Spezia e Crotone, valida per la XXX giornata di Serie A, termina con una vittoria dei padroni di casa in pieno recupero ...